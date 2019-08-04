Эксперт поведал, как Трамп реально относится к проблемам Украины

Дональд Трамп / Reuters

Авторитетный российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказал о том, как в реальности относится президента США Дональд Трампа к Украине.

Свое мнение эксперт высказал в интервью порталу Апостроф.

"Обострение в Украине абсолютно не нужно Вашингтону. Они хотят сохранить статус-кво, по возможности. Помпео пытается руководить Госдепом, сохраняя лояльность Трампу. А тому войны не нужны. Война может помешать его переизбранию, если будет непопулярной", - заявил он.

Читайте такжеЗеленский и Трамп "нашли химию": посол назвал сроки визита президента Украины в СШАКак полагает Фельгенгауэр, Дональду Трампу не важна Украина как такая. Ему лишь интересна страна в контексте поиска союзников - ради того, чтобы переизбраться в 2021-м на второй президентский срок.

"Трамп - типичный американский правый националист-эволюционист. Это о том, что Америка – прежде всего, а весь остальной мир может идти на фиг. Все должно быть вокруг Америки, она – крепость, а остальные страны пусть сами разбираются, у кого какие там проблемы. Трампу Украина по фигу, как и многое другое. Все, что он будет сейчас делать, касается выборов. Остальное – неважно и малоинтересно", - подытожил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа Курт Волкер сообщил о грядущей встрече президентов США и Украины. Ранее Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Нормандии обсудили ситуацию в Украине.