Живой и бодрый президент Туркменистана впервые появился на ТВ после слухов о смерти

О якобы смерти президента Туркменистана СМИ писали 21 июля / скриншот

После долгого отсутствия на фоне слухов о смерти президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на государственном телевидении.

Вечером 4 августа в эфире туркменского ТВ показали репортаж о том, как глава Туркменистана ездит на велосипеде, скачет на коне и стреляет из автоматического оружия, сообщает Радио Свобода. Это было первое появление туркменского лидера больше, чем за десять дней.

В последний раз Бердымухамедова показывали 24 июля – видеозапись с участием главы государства была опубликована на портале YouTube. В ролике Бердымухамедов с указкой в руках изучал новые инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Кроме того, столичный градоначальник Шамухаммет Дурдылыев отчитывался о текущих вопросах.

Однако, кадры, показанные 24 июля, вызвали сомнения специалистов- телевизионщиков. По их словам, съемки были идентичны тем, что были показаны в программе Ватан от 10 мая 2019 года.

Напомним, официально Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Через несколько дней в СМИ появились сообщения (со ссылкой на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева) о его внезапной смерти. Однако практически сразу смерть президента Туркменистана категорически опровергло посольство этой страны в России. До этого Бердымухамедов появлялся на публике 5 июля. А 15 июля его пресс-служба опубликовала сообщение о том, что президент находится в отпуске, и выпустила видеозапись, где президент играет с внуками и котятами.