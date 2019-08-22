Не входит в повестку дня: в ЕС откинули идею Трампа вернуть РФ в G7

Россия может вернуться в Большую семерку, выполнив Минские соглашения / Reuters

Страны-члены Евросоюза, которые входят в Большую семерку, могут поддержать возвращение России в G7, только при условии выполнения Минских соглашений. В то же время на данный момент этот вопрос не входит в повестку дня предстоящего саммита.

"Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения Минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7", - цитирует ТАСС европейский дипломатический источник.

По словам собеседника российского агенства, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита. Однако он может быть затронут в рамках дискуссии относительно дальнейших отношений с Москвой.

"Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита. Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ", - заявил он.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Читайте такжеДавить на РФ: Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.