Меркель намекнула, чем займется после ухода из большой политики

Ангела Меркель / Reuters

Бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель немного приподняла занавес тайны по поводу своих планов на будущее - после ухода из активной политики.

Соответствующее сообщение опубликовали представители авторитетного немецкого издания Spiegel.

"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", – говорится в тексте.

Речь идет о церемонии вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы состоявшейся накануне. Во время мероприятия Меркель намекнула, что может отыскать занятие в области высшего образования и науки после своей отставки.

Напомним, ранее стали известны детали телефонной беседы между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель. До этого канцлер ФРГ и президент Эммануэль Макрон призвали официальный Киев проводить реформы.

