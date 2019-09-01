Меркель намекнула, чем займется после ухода из большой политики

По словам Ангелы Меркель, ее занятие после отставки будет далеко отстоять от политики.
Бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель немного приподняла занавес тайны по поводу своих планов на будущее - после ухода из активной политики.
Соответствующее сообщение опубликовали представители авторитетного немецкого издания Spiegel.
"У канцлера Ангелы Меркель сейчас есть еще одна докторская степень. Во время присуждения звания почетного доктора в Лейпциге она намекнула, чем хочет заниматься после окончания политической карьеры", – говорится в тексте.
Речь идет о церемонии вручения докторской степени Лейпцигской бизнес-школы состоявшейся накануне. Во время мероприятия Меркель намекнула, что может отыскать занятие в области высшего образования и науки после своей отставки.
Напомним, ранее стали известны детали телефонной беседы между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель. До этого канцлер ФРГ и президент Эммануэль Макрон призвали официальный Киев проводить реформы.