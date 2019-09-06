В США прокомментировали освобождение Цемаха

5 сентября суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство / Reuters

Обмен пленными между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между двумя странами и освободить в будущем еще больше людей. Об этом заявил американский сенатор Кристофер Мерфи, который находится с визитом в Украине.

В частности Мерфи прокомментировал освобождение фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - цитирует Мерфи Интерфакс Украина.

Сенатор считает, что взаимное освобождение удерживаемых лиц будет важным сигналом, что отношения между Украиной и Россией "могут быть разными".

"Еще останутся серьезные вопросы "жизни и смерти", но освобождение заложников будет важным серьезным шагом", - отметил он.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

По данным СМИ, Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

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Также напомним, что 5 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией и заявил, что обмен будет масштабным.