Меркель готовится к встрече нормандской четверки

Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о проведении активной подготовки к встрече лидеров нормандской четверки, в которую входят Украина, Россия, Германия, Франция.

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс", - цитирует Меркель журнал Focus.

Немецкий лидер констатировала, что Берлин проводит подготовительную работу по организации саммита. По ее словам, надежда на конструктивный диалог между странами возникла после вступления на пост президента Украины Владимира Зеленского.

"И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса", – заявила канцлер.

На встрече в Киеве посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что лидеры глав государств нормандского формата надеются провести встречу до конца сентября.

"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - цитирует дипломата агентство Интерфакс-Украина.

Как ранее сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.