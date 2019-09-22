"Докопаемся до этого": у Трампа грозят Байдену расследованием по украинскому вопросу

Майк Помпео / Reuters

Действия бывшего вице-президента США Джо Байдена должны быть изучены на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого", - подчеркнул Помпео в эфире ABC.

Госсекретарь США также добавил, что действия Байдена должны быть расследованы, если есть свидетельства его коррупции, пишет Reuters.

Читайте такжеДжулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Как известно, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.