"Спутал свою шерсть с государственной": Байден отреагировал на скандал вокруг Трампа

Байден пообещал сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента / Фото Reuters

Экс-вице-президент США, конкурент Дональда Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году Джо Байден отреагировал на скандал вокруг июльского разговора между нынешним главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Байден заявил, что Трамп в разговоре с Зеленским поставил свои интересы выше государственных.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - написал Байден в Twitter.

Также он добавил, что постарается сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, "что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего".

Напомним, в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за июльской беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным СМИ, текст жалобы может быть обнародован уже утром в четверг по американскому времени.

Ранее на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.