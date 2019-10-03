В КНДР похвастались запуском баллистической ракеты с подводной лодки

В КНДР запустили баллистическую ракету нового образца с подводной лодки / CCTV

Руководство Северной Кореи похвасталось успешным запуском баллистической ракеты нового типа Букгиксон-3 с подлодки.

"Через испытательный запуск научно обоснованно и технически подтверждены главнейшие тактические технические показатели заново проектированной баллистической ракеты, а также испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран", - сообщает ЦТАК.

Отметим, что Северная Корея с июля 2019 года регулярно проводит испытания баллистических ракет малой дальности. Например, только в сентябре было проведено пять таких испытаний.

Ранее Северная Корея обстреляла Японию.