  1. Главная
  3. Мир

Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина

8 декабря 2019, 02:23

Путинская Россия является империей, отметил журналист.

Журналист считает, что в России самоуправление уничтожает режим Владимира Путина - Россия новости
В России самоуправление уничтожает режим Владимира Путина, считает журналист / Reuters

В Российской Федерации режим президента Владимира Путина уничтожает, в частности, самоуправление.

Путинизм сразу же уничтожается, когда регионы получают какое-то реальное представительство, написал в блоге на Обозревателе российский журналист Игорь Яковенко.

Автор полагает, что режим Путина невозможен при разделении властей и при свободе слова.

"…в России никакой федерации быть не может, потому что путинская Россия - это империя, а в империях федераций не бывает. Ликвидация всякого принципа федерализма была абсолютно необходимым условием построения путинизма", - отметил журналист.

Ранее Игорь Яковенко выразил мнение, что путинизм - раковая опухоль РФ, которая выскоблила страну изнутри. Журналист считает, что Владимир Путин - закрепитель для государства и после него страна не сможет существовать в тех границах, в которых есть сейчас.

Россия Владимир Путин Игорь Яковенко путинизм
Сейчас вы просматриваете новость «Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
23:17
Мисс Львов оскандалилась с чиновником Госдумы РФ
23:13
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
23:10
Как укрепить волосы и как быстро отрастить волосы в домашних условиях
22:51
В России рассказали о реакции Ротару на травлю
22:30
Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины
22:26
Зеленский объявил 9 декабря траур из-за событий в Одессе
22:20
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: кто ушел 07-12-2019 Видео
22:00
Полные разгромы: УПЛ - видеообзоры матчей субботы Видео
21:59
Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран
21:52
Разумков объяснил, почему отсидевший за изнасилование нардеп Иванисов остался в Раде
21:45
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
21:27
Савченко требует выгнать Сороса из Украины
21:23
Манчестер Юнайтед победил в дерби Манчестер Сити
21:11
Гороскоп на завтра: кому ждать возвращения старой любви
21:00
"Самый важный матч в году" - легенда Шахтера в ожидании игры с Аталантой
20:50
Пожар в одесском колледже: стало известно о еще одной жертве
20:41
Собиралась танцевать: на Х-факторе Элина Иващенко повредила ногу перед эфиром Видео
20:33
"Прошло пять лет": у Зеленского заговорили об изменении Минских соглашений
20:13
"Не просим ничего": Лукашенко на встрече с Путиным озвучил условия объединения
20:08
Почему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров" мнение
20:05
Все смеялись над моим Audi, тогда Руни отдал мне свой Lamborghini - экс-форвард МЮ
19:40
Капитан Милана устроил ужасное ДТП
19:32
На Левобережной в Киеве авто рухнуло с моста на дорогу: жуткие фото Фото Видео
19:22
В Одессе спасатели нашли еще два тела в руинах сгоревшего колледжа Видео
19:17
Лацио - Ювентус: где смотреть и прогноз на матч Серии А
19:06
Евродепутаты засыпали Apple письмами из-за признания Крыма частью РФ
19:00
Повернуть ракеты против Москвы: дипломат объяснил отказ Украины от ядерного оружия
19:00
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
18:55
Бывшая первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
18:49
Программа минимум, или Что подпишут лидеры нормандской четверки мнение
18:38
В СНБО рассказали, как хакеры атаковали сайт Зеленского
18:33
"За поребриком горят перд*ки": сопровождающие полет ракеты Нептун истребители впечатлили зрителей Видео
18:05
Возвращение аннексированного Крыма: в СНБО дали разъяснение
18:00
Маникюр на зиму 2020: пенный маникюр – самый трендовый новогодний маникюр 2020 - 33 фото Фото
17:57
"Аморально выступать, когда хоронят": певец Ярмак отменил концерт в Одессе Видео
17:54
Малиновский забил шедевральный гол за Аталанту Видео
17:40
"Нулевой вариант": в Нафтогазе Медведева ткнули носом в решение арбитража
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять