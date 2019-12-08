Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина

В России самоуправление уничтожает режим Владимира Путина, считает журналист / Reuters

В Российской Федерации режим президента Владимира Путина уничтожает, в частности, самоуправление.

Путинизм сразу же уничтожается, когда регионы получают какое-то реальное представительство, написал в блоге на Обозревателе российский журналист Игорь Яковенко.

Автор полагает, что режим Путина невозможен при разделении властей и при свободе слова.

"…в России никакой федерации быть не может, потому что путинская Россия - это империя, а в империях федераций не бывает. Ликвидация всякого принципа федерализма была абсолютно необходимым условием построения путинизма", - отметил журналист.

Ранее Игорь Яковенко выразил мнение, что путинизм - раковая опухоль РФ, которая выскоблила страну изнутри. Журналист считает, что Владимир Путин - закрепитель для государства и после него страна не сможет существовать в тех границах, в которых есть сейчас.