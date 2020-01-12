"Ложь и халатность": Нетаньяху прошелся по заявлениям Ирана после авиакатастрофы

Нетаньяху / Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал катастрофу украинского лайнера МАУ, а также призвал западные страны усилить санкционное давление на Тегеран.

Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи.

"Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир", — сказал Нетаньяху и добавил, что "выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана".

"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", — распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

"Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", — добавил премьер.

Ранее Главред писал, что родственникам жертв угрожают не отдать останки.

Напомним, 8 января Боинг 737-800 МАУ потерпел крушение под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. В результате крушения борта погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев.

Позже президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО.