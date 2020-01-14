В Ираке вновь обстреляли военную базу США – СМИ

Военная база США вновь попала под обстрел / 24 канал

По информации СМИ, во вторник, 14 января, иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась ракетной атаке.

По сообщению телеканала Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Все выпущенные ракеты разорвались в окрестностях военного объекта. Сведений о пострадавших среди иракских и американских военных не поступало.

База в Эт-Таджи подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным Al Sumariya, погибли 27 ополченцев.

Как писал Главред, 12 января Ираке из Катюши обстреляли авиабазу США.

Также напомним, США могут лишить Ирак доступа к "нефтяным" деньгам.