21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста

Следователи нашли и арестовали трех подельников злоумышленника, который напал на церковь в Ницце и убил трех человек.
Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли две женщины и мужчина.
Речь идет о 33-летнем мужчине, который находился в доме второго задержанного в деле о нападении в церкви, сообщает в субботу, 31 октября, телеканал BFMTV.
По информации, этот мужчина находился в доме во время обыска.
Второй подозреваемый - мужчина в возрасте 35 лет - был арестован в пятницу вечером в Ницце. Его подозревают в том, что накануне он встречался с преступником и есть большая вероятность, что во время этой встречи обсуждался предстоящий теракт.
В четверг был задержан первый подозреваемый - 47-летний мужчина, которого накануне увидели рядом с нападающим на кадрах видеонаблюдения. В рамках расследования против него возбужденно уголовное дело по обвинению в терроризме, содержание под стражей может длиться до четырех дней.
Теракт в Ницце – о чем сообщалось ранее:
- 29 октября на популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека и еще несколько получили ранения. Также стало известно, что нападавший обезглавил женщину. Жертвами стали 55-летний Винсент Локес, священник прихода, и две женщины 44 и 70 лет.
- Нападавший получил огнестрельное ранение при задержании. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения.
- Исполнитель теракта нелегально прибыл во Францию 9 октября из Италии через Лампедузу, это сообщил прокурор антитеррористического ведомства Франции Жан-Франсуа Рикар во время пресс-конференции.