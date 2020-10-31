21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста

Следователи схватили трех подельников террориста / Reuters

Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви в Ницце, в результате которого погибли две женщины и мужчина.

Речь идет о 33-летнем мужчине, который находился в доме второго задержанного в деле о нападении в церкви, сообщает в субботу, 31 октября, телеканал BFMTV.

По информации, этот мужчина находился в доме во время обыска.

Второй подозреваемый - мужчина в возрасте 35 лет - был арестован в пятницу вечером в Ницце. Его подозревают в том, что накануне он встречался с преступником и есть большая вероятность, что во время этой встречи обсуждался предстоящий теракт.

В четверг был задержан первый подозреваемый - 47-летний мужчина, которого накануне увидели рядом с нападающим на кадрах видеонаблюдения. В рамках расследования против него возбужденно уголовное дело по обвинению в терроризме, содержание под стражей может длиться до четырех дней.

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