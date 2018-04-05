Американский генерал объяснил, почему самоуверенность Кремля растет

Генерал-лейтенант сухопутных войск вооруженных сил США, уже бывший советник президента страны Дональда Трампа Герберт Макмастер считает, что странам Запада не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить за агрессию, поэтому "самоуверенность Кремля растет".

РФ "применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть открытые общества", рассказал он, выступая в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне на конференции по случаю 100-летия партнерства между Штатами и странами Балтии, пишет "Голос Америки".

"Господин Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) может считать, что он выигрывает в этой войне нового типа… Возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют. Но он неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу решимость и уверенность", — отметил генерал.

По его словам, некоторые государства слишком долго закрывали глаза на недружественные поступки РФ. Также Макмастер привел пример агрессивных действий страны: кибератаки против США и их союзников по НАТО, небезопасные перехваты военных самолетов.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост главы России, оскорбил каждого россиянина. Политик подчеркнул, что американский лидер не возглавляет свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах.