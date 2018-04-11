"Крыса!" В Кемерово одноклассники издеваются над спасшейся из пожара девочкой

11 апреля 2018, 18:56

По словам родителей, школьницу затравили из-за профессии папы, который работает пожарным.

В Кемерово одноклассники унижают девочку, которая смогла спастись из пожара

В одной из среднеобразовательных школ Кемерово одноклассники оскорбляют и унижают девочку, которая спаслась из пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Как рассказал телеканалу "360" отец третьеклассницы, причина заключается в том, что он работает пожарным.

По словам родителя, в день пожара его дочь с супругой пошли в торговый центр, чтобы купить ребенку обувь. На момент начала пожара они были на первом этаже, поэтому, услышав запах дыма, сразу вышли на улицу.

"Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!", - такие обвинения, по утверждению отца, девятилетняя девочка ежедневно слышит в школе.

Мужчина утверждает, что травля в школе спровоцировала у его дочери стрессовое состояние, она отказывается выходить на улицу и посещать учебное заведение.

"Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников: пожарные виноваты, не стали спасать", - утвержает отец, который убежден в необходимости помощи психолога в данной ситуации.

Педагоги и администрация школы, по информации отца, на данные конфликты должным образом не реагируют. Они посоветовали родителям подождать пока тема пожара перестанет быть актуальной по сроку давности. Однако семья уже рассматривает варианты смены учебного заведения для ребенка.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые также погибли в огне. В результате трагедии погибло 64 человека, из них большинство дети.

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Россия погибшие жертвы пожар дети школа девочка травля торговый центр одноклассники Кемерово
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