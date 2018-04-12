"Времена меняются". Эра "мягкой политики" в отношениях с Россией подошла к концу - госсекретарь США

Внешняя политика США в разрезе отношения к России в ближайшем времени будет только ужесточаться.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает новостное агентство Associated Press.

Он особо отметил, что "пора покончить с мягкой политикой Америки", поскольку лояльность США "только способствует агрессии России".

Позднее Помпео предложил "вооружать тех, кто сопротивляется российской экспансии на Украине и в Грузии". Кроме того, госсекретарь согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что "Россия является угрозой США", сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, Помпео сменил на посту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в середине марта.