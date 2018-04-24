В США госпитализирован Джордж Буш-старший из-за инфекционного заражения

Бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в связи с заражением инфекцией, которая попала в кровь.

"Президент Буш был принят в Хьюстонскую методистскую больницу вчера утром после заражения инфекцией, которая распространилась в его кровь. Он реагирует на лечение и, по-видимому, восстанавливается. Мы будем предоставлять дополнительную информацию в зависимости от обстоятельств", - цитирует телеканал Fox News официального представителя семьи Бушей Джими Макграта.

Экс-президент попал в больницу спустя сутки после похорон своей супруги Барбары, которая умерла 18 апреля в возрасте 92 лет.

Отмечается, что ранее 93-летний Буш-старший был неоднократно госпитализирован в связи с случаями пневмонии. Однажды лечение необходимо было проводить в условиях отделения интенсивной терапии.

Напомним, в США 21 апреля состоялась церемония прощания с бывшей первой леди страны Барбарой Буш. Около 1,5 тысячи человек пришли проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего.