В США простились с экс-первой леди Барбарой Буш: фото

В США 21 апреля состоялась церемония прощания с бывшей первой леди страны Барбарой Буш.

Как сообщает NBC News, порядка 1,5 тысячи человек пришли проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Траурное мероприятие посетили нынешняя первая леди США Меланья Трамп, бывший президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа Барак Обама и его жена Мишель.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не намерен присутствовать на прощальной церемонии, чтобы не создавать неудобства излишними мерами безопасности.

"Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье Буш, президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, жена бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего, мать экс-лидера Штатов Джорджа Буша-младшего Барбара умерла в возрасте 92 лет.

Напомним, Барбара Буш родилась 8 июня 1925 года в Нью-Йорке. Барбара и Джордж Буш поженились 6 января 1945 года и прожили в счастливом браке 73 года. Барбара признавалась, что Джордж был первым парнем, которого она поцеловала. В браке у пары родилось шестеро детей: Джордж Уокер Буш (43-й президент США ), Паулина Робинсон Буш (в трехлетнем возрасте умерла от лейкемии), Джеб Буш (43-й губернатор Флориды), Нейл Маллон Буш, Марвин Пирс Буш и Дороти Буш Кох. Кроме того, у Барбары и Джорджа Бушей есть семнадцать внуков и семь правнуков.