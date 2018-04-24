Революция в Армении: Лидер System of a Down прокомментировал отставку Сержа Саргсяна

Лидер и вокалист калифорнийской группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал произошедшую накануне отставку бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

По его словам, несмотря на то, что Саргсян покинул свой пост, гражданам страны нужно продолжать давление на власть, заявил музыкант в интервью Настоящему Времени.

"Я просто ликовал. Я почувствовал такое облегчение, что больше не было арестов и кровопролития, и все прошло мирно. Люди должны продолжать, должны быть реформы. Пакет реформ, который будет представлен действующему премьер-министру, чтобы он немедленно запустил этот процесс. Нужно немедленно отпустить всех, кто был задержан во время протестов, а также всех политических заключенных. Стоит начать думать о новых парламентских выборах. Прошлые выборы не были до конца прозрачными. Так что это долгий процесс. Нужно продолжать давление, пока люди не будут уверены, что все их требования выполнены", – сказал Танкян.

21 апреля Танкян записал видеообращение в поддержку протестующих, которые добивались отставки Сержа Саргсяна. Музыкант армянского происхождения рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване. Он извинился, что не сможет приехать сейчас, но пообещал сделать это "в ближайшее время". Он также написал инструкцию для протестующих из нескольких пунктов.

Напомним, 23 апреля после десятидневной акции протеста в Армении премьер-министр страны Серж Саргсян решил подать в отставку. Временно исполняющим его обязанности был назначен вице-премьер Карен Карапетян.