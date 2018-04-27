"Порнопортреты". Как выглядят люди, смотрящие фильмы для взрослых: фото

Бразильский фотограф Патрик Струйс реализовал оригинальный фотопроект. Он показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.

Серию этих фотографий бразилец назвал "Порнопортретами" и опубликовал в соцсети.

Художник посадил приглашенных моделей перед экраном и попросил их вести себя естественно и непринужденно. Кадры порно вызвали много эмоций у участников проекта.

Пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые юзеры пишут, что "это стопроцентное попадание", другие утверждают, что выражения лиц участников сьемки "неискренние и наигранные".

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии отец отрубил сыну руку из-за порно.