"Яндекс" выступил против "Роскомнадзора"

Компания "Яндекс" раскритиковала "Роскомнадзор" за блокировку Telegram, заявив, что государственный регулятор мешает свободной конкуренции, которая ведет к падению качества продуктов, и угрожает всему рунету.

Такое заявление компании было опубликовано в официальном Telegram-канале "Кухня Яндекс.Дзена". Директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков заявил, что компания ждет разъяснений от РКН.

"Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - говорится в заявлении.

В "Яндексе" также отметили, что отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор произвел блокировку одного из четырех основных IP-адресов серверов социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter и "Яндекса".

Напомним, ранее блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

До этого, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon. Позднее Роскомнадзор обвинили в срые работы научных сервисов.