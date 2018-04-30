"Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока"

"Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Впрочем, на этом строительство газопровода еще не закончено.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", — сообщила пресс-служба компании 30 апреля.

Сейчас еще ведется сооружение приемного терминала в районе турецкого поселка Кыйыкей.

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий", — заверил председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, "Турецкий поток" сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы.

Ранее "Газпром" заявил о готовности построить "Северный поток-3". По словам Миллера, в компании готовы выслушать предложения из Европы.

Напомним, "Газпром" озвучил перспективы транзита газа через Украину. Российский газовый монополист ожидает предложений от украинской стороны. При этом в компании подчеркнули, что ныне действующий контракт не будет продлен ни при каких обстоятельствах, "даже при перемене местом солнца и луны".