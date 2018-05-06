К авиаударам по Сирии присоединился Ирак

Вслед за США удар по территории Сирии нанесли Военно-воздушные силы Ирака.

Как пишет Reuters ссылкой на пресс-службу главы иракского правительства Хайдера аль-Абади, целью авиаудара были позиции командования террористической группировки ИГИЛ, расположенные в Эд-Дашише (провинция Эль-Хасака).

Этот район контролируют бойцы "Демократических сил Сирии" — союза курдских и арабских группировок, которые поддерживает США.

Ранее в Пентагоне рассказали о ближайшем будущем американских войск в Сирии. Планы на сирийскую военную кампанию озвучил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис.

Напомним, политолог рассказал, почему сирийская эпопея Путина не закончилась победой. По мнению эксперта, президент РФ в результате участия России в военном конфликте в Сирии получил от стран Запада гораздо меньше, чем ожидал.