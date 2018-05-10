В России объявили о готовности Крымского моста, на открытие приедет Путин

Автодорожная часть Крымского моста через Керченский пролив завершена и готова к эксплуатации, объект сдан заказчику.

Открытие движение должно состояться в первой половине этого года, передает РИА Новости со ссылкой на заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

В то же время, как сообщает Газета, мост будет открыт для движения автомобилей 15 мая или 16 мая, а на его открытие прибудет Владимир Путин. День открытия будет напрямую связан с графиком президента РФ.

"Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора", - сообщили в пресс-службе генподрядчика.

В компании-заказчике отметили, что генподрядчик выполнил "свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока, вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая".

Оставшееся до открытия движения автодорожники потрятят на установку дорожных знаков, а службы эксплуатации - на обеспечение комплексной готовности всех систем для безопасного движения. Отмечается, что работы по железнодорожной части моста продлятся до декабря 2019 года.

Напомним, 7 мая украинский журналист Матвей Ганапольский выразил России благодарность за строительство Керченского (Крымского) моста.

Ранее председатель Меджлиса Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции.