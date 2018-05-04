В Нидерландах компании подозревают в обходе санкций ради стройки Керченского моста

Нидерландская прокуратура расследует участие семи местных компаний в работах по строительству Керченского моста из Кубани в аннексированный Россией полуостров Крым.

Соответствующее сообщение в пятницу, 4 мая, опубликовало голландское издание AD.nl.

Согласно имеющимся данным, сейчас все компании и их руководство прокуратурой считаются подозреваемыми. В частности, предполагается, что они осуществляли поставки техники, части оборудования, а также помогали в поддержке его нормальной работы.

При этом в нидерландских компаниях считали, что могут обойти санкции ЕС, работая "исключительно в России". Пока голландским СМИ удалось узнать названия двух компаний − Dematec Equipment (Додеваард) и Biljard Hydrauliek (Мильсбека). Европейский суд может рассматривать это дело как "подрыв территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отложила окончание постройки Керченского моста на конец 2019-го.