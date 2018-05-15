В марше "Бессмертный полк" в Москве замечены экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах на Майдане: видео

В Москве 9 мая в шествии "Бессмертный полк" приняли участие сотрудники спецподразделения "Беркут" во главе с бывшим главой МДВ Виталием Захарченко.

Как сообщает "Громадське", среди участников марша были три экс-сотрудника "Беркута", которые подозреваются в убийстве 48 человек и ранении еще 80 на улице Институтской во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Видео подтверждает, что на пропагандистском мероприятии присутствуют экс-беркутовцы Алексей Цвигун, Петр Псарев и Евгений Плут.

Все трое подозреваемых служили в роте Дмитрия Садовника, который сбежал от украинского следствия на территорию России и через два месяца получил там гражданство. Последовали примеру начальника и бывшие подчиненные: Псарев убежал в Россию нелегальными путями в феврале 2015 года. Плут официально выехал в декабре 2014 года, а Цвигун - в апреле 2014 года.

Напомним, в расстрелах подозреваются 23 экс-работников киевского "Беркута". 18 из них в розыске, пятеро сейчас на скамье подсудимых. Дело о них слушается уже более 2 лет в Святошинском суде Киева.

Как ранее сообщалось, 9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную.