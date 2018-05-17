Дипломат объяснил, почему ЕС и США проглотят пилюлю "Крымский мост"

В связи с открытием Крымского моста не стоит ожидать дополнительного импульса к введению новых санкций против России. Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил экс-министр Украины Владимир Огрызко.

"Думаю, что Запад традиционно ограничится "глубокой обеспокоенностью", пожурит Москву и смирится. То есть дальше "глубокой обеспокоенности" дело вряд ли зайдет. И, помимо тех санкций, которые уже введены американцами и европейцами, вряд ли следует ожидать новых. США и Европа лишь точечно влияют на некоторые лица или структуры в РФ. В целом, я не вижу особой активности Запада в этом плане", - отметил дипломат.

Он добавил, что общая с украинской позиция ведущих стран мира по вопросу возведения моста через Керченский пролив имеет политическое значение, но вряд ли Украина сможет получит от этого какие-то дивиденды.

"Безусловно, это хорошо, что ЕС и США единогласно осудили сам факт этого строительства, которое нарушает все международные морские конвенции. Можно ли от этих заявлений и общей позиции получить какие-то практические дивиденды? К сожалению, нет. Но мы должны использовать сам факт этой поддержки, чтобы все-таки усилить юридическую позицию Украины в контексте исков против России и требований возмещения ущерба, который был нанесен нашей стране действиями РФ", - резюмировал Огрызко.

Напомним, 15 мая оккупанты с помпой во главе с Владимиром Путиным на Камазе открыли Крымский мост, который стал самым длинным в Европе. Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Франция выступили с официальными заявлениями, в которых осудили возведение этого моста.