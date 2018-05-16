Палестина отозвала своих послов из четырех европейских стран

Палестина отзывает своих послов из Австрии, Венгрии, Румынии и Чехии.

"Министерство иностранных дел отзывает своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Причиной послужило участие послов этих стран в приеме израильского МИДа 13 мая 2018 года, чтобы отпраздновать перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На открытии присутствовали Иванка Трамп, дочь главы Белого дома, глава Минфина США Стивен Мнучин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В ходе открытия посольства было убито более 40 протестующих палестинцев.

Решение о переносе принимал президент США Дональд Трамп. Напомним, в декабре США первыми в мире признали Иерусалим столицей Израиля.

Российский историк Андрей Зубов ранее объяснил, как ситуация вокруг Иерусалима приближает победу Путина.