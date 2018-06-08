"Идет торг". Шендерович объяснил, почему Путина не нужно просить освободить Сенцова

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что президента РФ Владимира Путина не нужно просить освободить незаконно осужденного в стране украинского режиссера Олега Сенцова, поскольку такая интонация политика "развратила довольно давно".

Наш соотечественник — очень серьезный заложник, российский лидер готов выпустить его из-за решетки в обмен на отмену санкций, идет торг, рассказал литератор в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы его просим о чем-то. Его не надо просить ни о чем. Уже давно. И эта интонация его развратила довольно давно. Его все просят. Все просят. От просто рядовых рабов до элиты. Все просят…", — отметил собеседник.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.