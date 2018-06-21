Сенат обвинил Обаму в нежелании решительно остановить Россию – Bloomberg

Сенаторы от Республиканской и Демократической партии, которые ведут расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году, заявили, что бывший президент США Барак Обама и его команда предприняли чрезмерно мало усилий для остановки экспансии России.

Республиканский председатель Комитета Сената по вопросам разведки Ричард Бурр обвинил администрацию экс-президента в отсутствии плана по противостоянию российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg.

"Они хотели предостеречь россиян, чтобы они прекратить вмешательство, но избегали при этом разоблачение масштабов их вмешательства в избирательную кампанию", - сказал Бурр.

Председатель Комитета Сената по вопросам разведки от демократов Марк Уорнер сказал, что действия Москвы, которая на выборах президента США в 2016 году открыто противостояла кандидату Хилари Клинтон, "застали врасплох" администрацию Обамы. Уорнер подчеркнул, что Трамп и его команда, аналогично своему предшественнику, не оказывает особого сопротивления России.

""Мы не должны были удивляться", - сказал Уорнер о российской тактике информационной войны, которую она практикует, в том числе, и на территории Украины.

Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она позволила России аннексировать Крым, и поддержал возвращение России в G8.