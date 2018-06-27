Трамп рассказал, когда и где встретится с Путиным

Американский президент Дональд Трамп высказался о том, что, по всей вероятности, он проведет рабочую встречу с российским лидером Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 27 июня, опубликовало авторитетно западное новостное агентство Reuters.

По словам Трампа, с Путиным он встретится сразу после окончания саммита НАТО (Североатлантического альянса) 11-12 июля. О предполагаемом месте проведения встречи президент сказал, что она может пройти в столице Финляндии − городе Хельсинки.

Кроме того, Трамп отметил, что планирует в беседе с Путиным обговорить вопросы Сирии и Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США поднимет украинский вопрос на саммите НАТО в Брюсселе.