Власти Ирана обвинили Израиль в воровстве облаков и засухе в стране

Глава Управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали публично обвинил израильские власти в ведении климатической войны против его страны.

Такое сообщение во вторник, 3 июля, опубликовал портал Ynetnews. По словам чиновника, иранские ученые зафиксировали изменение климата. Как считает Джалали, именно Израиль "вместе с другой страной, расположенной в регионе, воздействует на дождевые облака, направляющиеся в сторону Ирана". И именно поэтому в стране давно не было дождей.

"Страна не имеет права воровать облака", — отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Израиль начал призыв резервистов из-за угрозы нападения Ирана.