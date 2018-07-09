Посол Хорватии выбросил из окна диван после победы Хорватии над РФ на ЧМ-2018 (видео)

Посол Хорватии в азиатских странах Крешо Главац очень бурно и неожиданно отпраздновал победу сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала на ЧМ-2018.

Соответствующее видео появилось в Twitter дипломата.

Посол настолько бурно и радостно праздновал победу сборной, что в итоге от этой радости пострадал диван - разошедшийся Главац... просто вышвырнул этот предмет мебели в окно, и начал с воплями счастья скакать по комнате.

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Напомним, президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, наблюдавшая за игрой Россия-Хорватия с правительственной трибуны, после матча отпраздновала вместе с командой победу в 1/4 Кубка мира. После победной игры хорватов против сборной России президент зашла в раздевалку к игрокам, всех поздравила, и от счастья начала с ними танцевать.