Президент Хорватии отметила победу своей сборной танцами в раздевалке (видео)

Президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, наблюдавшая за игрой Россия-Хорватия с правительственной трибуны, после матча отпраздновала вместе с командой победу в 1/4 Кубка мира.

После победной игры хорватов против сборной России президент зашла в раздевалку к игрокам, всех поздравила, и от счастья начала с ними танцевать.

Тем временем присутствовавший на игре премьер-министр России Дмитрий Медведев общаться с игроками сборной России, видимо, счел ниже своего достоинства. И вообще, на протяжении игры он, кажется... спал.





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Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская команда победила испанскую, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.