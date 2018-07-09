Хорватские СМИ раскритиковали Домагоя Виду за выкрик "Слава Украине"

Ряд хорватских средств массовой информации выступил с резкой критиков защитника национальной команды Домагоя Виды, который после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ в записанном им видео прокричал "Слава Украине!". Об инциденте высказались хорватские медиа Sportarena, Dnevno и Index.

В Sportarena новость о поведении Виды вышла под заголовком "Нам это не нужно", а в самой статье на Виду возложили ответственность за "неприемлемое поведение". Отмечается, что поступок хорвата вызвал лютую критику местных болельщиков, из-за опасений, что эта выходка скажется на команде в преддверии полуфинального матча против Англии. Также в Sportarena напомнили, что хотя Вида действительно долго играл за украинские клубы, но отношения России и Украины сейчас "не так хороши", поэтому неудивительно, что его выходку интерпретировали, как "политическую провокацию".

На портале dnevno.hr назвали поведение Виды и Вуковича "хождением по краю", также отметив, что слова Виды были восприняты российскими болельщиками, как политическая провокация.

Index написал, что Виду серьезно раскритиковали на Родине, "но не из-за любви хорватов к россиянам, а из-за возможного наказания ФИФА".

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Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.