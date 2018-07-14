Гордон объяснил, когда Россия может развалиться

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон считает, что распад Российской Федерации может произойти в любой момент.

Возможен развал всего, что "плохо лежит", рассказал ведущий во время чата на "Главреде".

По словам собеседника, "может распасться все, где нет экономической базы".

"Вы думаете, во Владивостоке хотят отдавать дань в Москву? Они живут в разных поясах. Как управлять Владивостоком из Москвы? Или Хабаровском, или Магаданом? В Магадане — золото, в Якутии — алмазы, во Владивостоке — рыба. У них свои дела, там своя элита", — отметил собеседник.

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.