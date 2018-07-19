Директор ФБР обвинил Россию: продолжает скрытые операции против США

Россия продолжает использовать против США скрытые операции, дезинформацию и пропаганду, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, Россия стремиться посеять раздор в Соединенных Штатах, передает "Радио Свобода".

Рэй согласился с выводами американских спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года и опроверг заявления президента России Владимира Путина, что его страна непричастна к этому.

При этом шеф ФБР отверг предложение Путина об обмене следственными действиями между США и Россией. Ранее Путин предлагал предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиян, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, если российским прокурорам, преследующих критика Кремля Уильяма Браудера, позволят допросить нескольких американцев.

"Это, безусловно, не является приоритетом в нашем перечне методов расследования. Россия до сих пор продолжает заниматься преступными действиями", – добавил Рэй.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским шпионам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.