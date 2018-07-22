Российского агента Бутину в США спонсировал миллиардер из России – WP

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвинили в агентурной деятельности, получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева.

По информации The Washington Post, гражданка России сама призналась во время слушаний в комитете Сената США по разведке, что Николаев финансировал организацию "Право на оружие", которую она основала.

Информацию о связях Бутиной с миллиардером подтвердил и представитель российского бизнеса, который, впрочем, не мог точно указать на факт финансовой помощи.

В обвинительном акте против россиянки речь идет об "известном российском бизнесмене с тесными связями с администрацией президента США". Имени бизнесмена в документе не указали, однако назвали его состояние по версии Forbes - 1,2 миллиарда долларов, что совпадает с официальным достатком Николаева.

Напомним, Константин Николаев - генеральный директор группы Н-Транс и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Его сын Андрей учится в США и был волонтером предвыборной кампании Дональда Трампа.

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Позже следствие выяснило, что россиянка Бутина предлагала интимные услуги в обмен на должность в заинтересовавшей ее организации.