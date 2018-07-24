Лесные пожары в Греции: сгорело 74 человека, более 180 пострадали

В Греции разбушевались гигантские лесные пожары, которые собрали богатую жатву человеческих жизней; по состоянию на вечер 24 июля число погибших выросло до 74, тогда как еще утром сообщалось только о 20 погибших.

По информации пожарной службы, основная часть погибших оказалась в прибрежной городе-курорте Мати. Утром там сообщали о "десятках погибших" в поле недалеко от местной таверны, а позднее обнаружили еще 11 тел погибших, сообщает греческое издание Protothema.

Также сообщается, что среди пострадавших от пожаров 164 взрослых, 71 человека остаются в больницах. Также пострадали 23 детей, 12 из которых госпитализировано. Общее число пострадавших составляет более 180 человек, еще около 100 числятся, как пропавшие без вести.

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Ранее в четверг вечером, 12 июля, в Китае в уезде городского округа Ибинь Цзянъань (провинция Сычуань) в промышленном парке произошел взрыв, начался пожар, погибли 19 человек, а 12 — получили травмы.