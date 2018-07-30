"Апокалиптический сценарий": российский политолог рассказала, что ждет Россию в будущем

Новый курс политики президента РФ Владимира Путина бьет по слабейшей, наиболее уязвимой части населения России - бюджетникам и пенсионерам. Люди, которые устали от постоянного разграбления страны, выходят на улицы, не пугаясь репрессий, и если Кремль не изобретет новый повод, который консолидирует начавшее расползаться российское общество, РФ скатится в апокалиптический сценарий.

"Когда не хватает дыхания... Это то состояние, в котором оказалась Россия. Начался отсчет нового президентства Владимира Путина. Причем, он был избран с оглушительным успехом и фанфарами. Даже непокорную Москву удалось затянуть на избирательные участки и заставить проголосовать за Путина. Полученные Путиным 63.6% голосов должны дать президенту легитимацию на уверенное правление и любые решения", – отметила Шевцова, отметив, что вдруг за несколько месяцев путинский рейтинг полетел вниз, упав на 15% за несколько недель и впечатление сокрушительной победы власти начало испаряться, "уступая место растерянности и нервозности", - такое мнение высказала российский публицист и политолог Лилия Шевцова, передает "Апостроф".

Шевцова отметила, что вся политика Кремля после переизбрания Путина основывалась на уверенности в безграничной преданности россиян Путину - и именно эта преданность позволила правительству так решительно и болезненно засунуть руку россиянам в карман.

"Я имею в виду сразу несколько решений Кремля, которые были приурочены к началу чемпионата мира по футболу. Рассуждения Кремля были просты: народ увлечен зрелищем и все пройдет. А когда население очухается, будет поздно. Кремль объявил о пенсионной реформе, то есть повышение пенсионного возраста, что означает в нынешней демографической ситуации России сокращение количества пенсионеров. Было проведено решение о повышении НДС на 20%, что моментально вызовет скачок цен. Добавим к этому повышение цен на бензин, которое всегда влечет за собой взрывную инфляцию", – объясняет политолог.

Кремлю нужно слишком много денег - финансировать две войны (Донбасс и Сирия), за какие-то деньги нужно дотировать Крым и реализовывать гигантические проекты Путина. Кремль, заявила Шевцова, решил профинансировать все это за счет граждан, попутно поддержав пострадавших от санкций США - госкорпорации и друзей президента.

"Кампания по обворовыванию населения стала ударом прежде всего по путинскому электорату, то есть наиболее бессловесной и слабейшей части общества, кем являются пенсионеры и бюджетники. Власть обложила их со всех сторон – от постоянного повышения тарифов на услуги ЖКХ до налогов на домашних животных", – добавила Шевцова.

Впрочем, к потрясениям Россия еще не готова - в силу ряда причин.

"Назову лишь основные. Память распада государства в 1991 году все еще остается фактором, который сдерживает эмоции. Россияне не хотят снова проходить через государственный развал. Не меньшее значение имеет и отсутствие четкой альтернативы Путину и его политике, которая бы вызывала доверие широких слоев. Кроме того, ситуация дезориентации и деморализации в мире, когда либеральная демократия оказалась в кризисе, не стимулирует прорыва в направлении демократии и либерализма", – пояснила политолог.

Однако сейчас, по ее оценке, Кремль теряет эффективный инструмент выживания – "готовность населения враждовать с Западом, окружающим миром и жить в осажденной крепости".

"А если это так, то у Кремля в кармане не осталось козырных карт. Нет идеи, которая бы легитимизировала бесконечное правление одного человека и ее кампании. Или же Кремлю придется искать новый повод, который бы заставил усталых людей снова объединиться перед угрозой. В таком случае речь может идти об апокалиптическом сценарии. Россия завершает свое нынешнее лето в состоянии растущего недовольства. Людям надоело смотреть, как правящая верхушка дерибанит страну. Однако безнадежность все еще преобладает в массовом сознании. Но ведь рано или поздно придет момент, когда безнадежность обернется неотвратимостью реванша. И тогда мало не покажется. Когда иссякнет терпение людей – не ясно. Что произойдет в этот момент – непонятно. Но страна глухо и угрожающе грохочет...", – резюмировала Шевцова.

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