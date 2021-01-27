Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина

Игорь Головань заявил о попытках "разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США".
Против пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего главы Белого дома Джо Байдена открыли два уголовных производства.
Они были зарегистрированы через два дня после инаугурации 46-го президента США, то есть 22 января, и касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена. Об этом заявил адвокат экс-президента Украины Игорь Головань, передает 5 канал.
Головань выразил мнение, что таким образом внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть "пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США".
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Пленки Деркача - о чем ранее писал Главред:
- Нардеп Верховной Рады IX созыва Андрей Деркач опубликовал ряд телефонных разговоров с людьми, чьи голоса похожи на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и Владимира Путина. В разговорах затрагиваются внутриполитические проблемы Украины.
- Среди прочего на записях Порошенко и Байден якобы обсуждали отставку енерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму 1 млрд долларов.
- Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.
- 10 сентября в США ввели санкции против Андрея Деркача, опубликовавшего резонансные аудиопленки. Американцы считают, что нардеп связан с российскими спецслужбами, а его действия, связанные с публикацией разговоров – это попытка повлиять на американский избирательный процесс.
- Деркач, в свою очередь, назвал санкции "местью" и пообещал провести новую пресс-конференцию, где будут обнародованы другие разоблачительные материалы.
Автор: Анна Багрий