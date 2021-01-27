Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина

Петр Порошенко и Джо Байден / Reuters

Против пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего главы Белого дома Джо Байдена открыли два уголовных производства.

Они были зарегистрированы через два дня после инаугурации 46-го президента США, то есть 22 января, и касаются якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена. Об этом заявил адвокат экс-президента Украины Игорь Головань, передает 5 канал.

Головань выразил мнение, что таким образом внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть "пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США".

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