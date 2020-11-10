Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха

Войска Армении должны быть выведены из Нагорного Карабаха до конца ноября - Алиев / president.az

Армянские войска будут выведены с территории Нагорного Карабаха до конца текущего месяца в соответствии с определенным графиком.

С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 10 ноября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

"Алиев заявил о наличии графика по выводу войск ВС Армении из Карабаха - по его словам, до конца месяца вывод должен состояться", - цитирует ресурс азербайджанского главу государства.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе