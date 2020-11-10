Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха

В Нагорном Карабахе завершилась военная операция Азербайджана.
Армянские войска будут выведены с территории Нагорного Карабаха до конца текущего месяца в соответствии с определенным графиком.
С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 10 ноября, сообщает российское информагентство РИА Новости.
"Алиев заявил о наличии графика по выводу войск ВС Армении из Карабаха - по его словам, до конца месяца вывод должен состояться", - цитирует ресурс азербайджанского главу государства.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе обострилось 27 сентября. Армения обвинила Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной НКР территории, тогда как в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По состоянию на 8 ноября, как заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанские войска взяли под контроль более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- В тот же день Алиев сделал заявление о взятии Азербайджаном под контроль стратегического города Шуша, что стало переломным моментом в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
- 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно пунктам договора, Ереван должен вывести войска с данной территории и отдать под контроль Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы в период с ноябрь по декабрь текущего года.
- Президент Азербайджана Алиев заверил, что договоренности его полностью устраивают, тогда как Армения фактически проиграла и капитулировала.
Автор: Андрей Ганжа