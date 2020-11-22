Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе

Азербайджан положительно оценивает позицию Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе - Алиев / president.az

Азербайджан приветствует реакцию Минской группы ОБСЕ, в состав которой входят США и Франция, по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на соглашение от 9 ноября. Однако в Баку ожидали более оперативного ответа со стороны Вашингтона и Парижа.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров по вопросу разрешения нагорно-карабахского конфликта с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает информагентство Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, несмотря на тот факт, что представители Минской группы ОБСЕ не работали над заявлением Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, в Баку позитивно оценивают реакцию США и Франции.

"Конечно, мы справедливо ожидали от них более оперативного ответа. Однако, похоже, были определенные факторы, которые не позволяли им подготовить свои позиции. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда", - сказал Алиев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Также он добавил, что положительная оценка Вашингтона и Парижа заявления Еревана, Баку и Москвы эффективно отразится на разрешении конфликта.

"Я знаю, что в Москве проходила встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Я считаю, что их позитивный подход к этому заявлению также сыграет важную роль в укреплении мер безопасности и установлении прочного мира", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе