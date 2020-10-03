Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху

При предыдущей власти Баку удалось придти к компромиссу с Ереваном по Нагорному Карабаху.
Переговоры между Азербайджаном и Арменией всегда проходили сложно, однако сторонам удавалось добиться прогресса в процессе договоренностей по Нагорному Карабаху. Приход к власти Никола Пашиняна свернул все инициативы, которые были наработаны Баку и предыдущей армянской властью.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera.
По его словам, в Баку вели переговоры с Ереваном и не отказывались от мирного процесса. На определенном этапе сторонам удалось выработать определенный механизм договоренностей.
"Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы достигли к этому моменту", - утверждает Алиев.
Впрочем, согласно позиции Алиева, все договоренности были разрушены после прихода к власти Никола Пашиняна, который стал фактическим главой государства в результате Бархатной революции.
"Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и его правительстве", - сказал азербайджанский лидер.
Как заверил Алиев, переговорный процесс был разрушен после слов Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения". Спустя некоторое время после данного заявления Алиев провел переговоры с Пашиняном, которые завершились безуспешно.
"Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, то о чем после этого можно говорить?" - подчеркнул Ильхам Алиев.
Напомним, Никол Пашинян рассказывал, что в 2018 году Ильхам Алиев просил его воздержаться от резких заявлений о Нагорном Карабахе, потому что боялся повторения армянской революции в Азербайджане.Читайте такжеАлиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Многолетний вооруженный азербайжано-армянский конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах районов непризнанной НКР, а Азербайджан заявил об армянской провокации и объявил о контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что исторически Нагорный Карабах принадлежит азербайджанскому государству, поэтому в Баку намерены восстановить справедливость и территориальные границы.
- Его поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган, который обвинил Армению в агрессии и призвал Ереван вывести войска из Нагорного Карабаха.
- Алиев назвал заявления Армении об участии в конфликте Турции "фейками" и стремлением Еревана превратить нагорно-карабахскую войну в региональное противостояние.
- Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе руководят 150 высокопоставленных турецких военных. Цель военного альянса Анкары и Баку, как утверждает Пашинян, уничтожение армянского народа.