Алиев рассказал детали переговоров с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Пашинян сорвал все договоренности Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху - Алиев/ пресс-служба президента Азербайджана

Переговоры между Азербайджаном и Арменией всегда проходили сложно, однако сторонам удавалось добиться прогресса в процессе договоренностей по Нагорному Карабаху. Приход к власти Никола Пашиняна свернул все инициативы, которые были наработаны Баку и предыдущей армянской властью.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, в Баку вели переговоры с Ереваном и не отказывались от мирного процесса. На определенном этапе сторонам удалось выработать определенный механизм договоренностей.

"Мы добились продвижения, и это было нелегко. У нас было много разногласий. Однако мы поэтапно продвигались вперед и разработали то, чего мы достигли к этому моменту", - утверждает Алиев.

Впрочем, согласно позиции Алиева, все договоренности были разрушены после прихода к власти Никола Пашиняна, который стал фактическим главой государства в результате Бархатной революции.

"Он уничтожил все наработанные принципы. Вся ответственность лежит на нем и его правительстве", - сказал азербайджанский лидер.

Как заверил Алиев, переговорный процесс был разрушен после слов Пашиняна о том, что "Карабах – это Армения". Спустя некоторое время после данного заявления Алиев провел переговоры с Пашиняном, которые завершились безуспешно.

"Он говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, то о чем после этого можно говорить?" - подчеркнул Ильхам Алиев.

Напомним, Никол Пашинян рассказывал, что в 2018 году Ильхам Алиев просил его воздержаться от резких заявлений о Нагорном Карабахе, потому что боялся повторения армянской революции в Азербайджане.Читайте такжеАлиев сделал новое заявление о позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху

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