Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе

Государства, которые хотят, чтобы в Нагорном Карабахе наступил мир, должны оказать давление на Ереван, утверждает Ильхам Алиев.
Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе государствам, которые призывают к миру, следует оказать давление на главу правительства Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер-министр должен сделать заявление о том, что войска Еревана покидают оккупированную ими территорию.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 25 октября, сообщает информагентство ТАСС.
По его словам, страны, которые сейчас требуют мира в зоне нагорно-карабахского конфликта, должны потребовать от Армении вывода армянских войск из зоны вооруженной конфронтации. Это является условием Баку по перемирию в Нагорном Карабахе.
Однако Пашинян, как утверждает Алиев, не стремится к переговорному процессу.
"Премьер-министр Армении (Никол Пашинян) должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории. Мы такого заявления не слышали. Наоборот, он говорит о самоопределении народов и фактически уничтожил переговорный процесс", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте такжеАлиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха идет с 27 сентября. Президент азербайджанского государства Ильхам Алиев утверждает, что войска Баку по данным на 25 октября контролируют уже более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- Как утверждал ранее Алиев, Азербайджан готов к переговорам с Арменией в том случае, если в Ереване продемонстрируют желание вернуться к базовым принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
- Президент Турции Реджэп Эрдоган раскритиковал США за заявления о поддержке Анкарой Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, отметив, что Турецкая республика не боится американских санкций в наказание за данный прецедент.