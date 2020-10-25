Алиев выдвинул новое условие по перемирию в Нагорном Карабахе

Пашинян должен сделать заявление о выводе войск Армении из Нагорного Карабаха - Алиев / president.az

Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе государствам, которые призывают к миру, следует оказать давление на главу правительства Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер-министр должен сделать заявление о том, что войска Еревана покидают оккупированную ими территорию.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 25 октября, сообщает информагентство ТАСС.

По его словам, страны, которые сейчас требуют мира в зоне нагорно-карабахского конфликта, должны потребовать от Армении вывода армянских войск из зоны вооруженной конфронтации. Это является условием Баку по перемирию в Нагорном Карабахе.

Однако Пашинян, как утверждает Алиев, не стремится к переговорному процессу.

"Премьер-министр Армении (Никол Пашинян) должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории. Мы такого заявления не слышали. Наоборот, он говорит о самоопределении народов и фактически уничтожил переговорный процесс", - подчеркнул Ильхам Алиев.Читайте такжеАлиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе