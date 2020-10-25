Алиев выдвинул условие прекращения огня в Карабахе и назвал дату

Ильхам Алиев / president.az

Чем быстрее начнутся субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал он в интервью Fox News.

По его словам, Баку готов к обсуждению нового перемирия в Нагорном Карабахе, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта.

"Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня", — сказал он.

Алиев добавил, что два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта в настоящее время. По его словам, Армения, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, должна взять обязательство по освобождению земель.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах