Алиев выдвинул условие прекращения огня в Карабахе и назвал дату

Лидер Азербайджана рассказал, чего ждет от Еревана в контексте мирного урегулирования.
Чем быстрее начнутся субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал он в интервью Fox News.
По его словам, Баку готов к обсуждению нового перемирия в Нагорном Карабахе, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта.
"Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня", — сказал он.
Алиев добавил, что два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта в настоящее время. По его словам, Армения, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, должна взять обязательство по освобождению земель.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.