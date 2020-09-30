Большая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев

Ильхам Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе / пресс-служба президента Азербайджана

В среду, 30 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговорный формат по Нагорному Карабаху не дал результатов и в призывах к диалогу нет нужды.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По его словам, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Также президент Азербайджана отметил, что вывод ВС Армении является единственным условием Азербайджана, и, если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.

Кроме того, Алиев сообщил, что дал указание командованию не предпринимать каких-либо мер в отношении гражданского населения Армении.

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