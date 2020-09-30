Большая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, отметил Алиев.
В среду, 30 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговорный формат по Нагорному Карабаху не дал результатов и в призывах к диалогу нет нужды.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
По его словам, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.
Также президент Азербайджана отметил, что вывод ВС Армении является единственным условием Азербайджана, и, если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.
Кроме того, Алиев сообщил, что дал указание командованию не предпринимать каких-либо мер в отношении гражданского населения Армении.
Война в Карабахе - о чем сообщалось ранее:
- 30 сентября в МИД Азербайджана заявили, что страна продолжит военную операцию в Нагорном Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении.
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
Автор: Адриана Бубновская