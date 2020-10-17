Алиев заявил о взятии новых городов в Карабахе: появился ответ Еревана

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что Баку взял под контроль новые населенные пункты в Нагорном Карабахе.

Об этом он рассказал во время обращения к народу, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

По словам Алиева, села Гочахмадли, Чимен, Джуварлы, Пирахмадли, Мусабейли, Ишиглы, Дадали Физулинского района и город Физули теперь контролируются азербайджанской армией.

"С 27 сентября по сегодняшний день военному потенциалу Армении был нанесен сокрушительный удар. Мы сказали им, если они не покинут наши земли добровольно, мы прогоним их, как собак", - добавил Алиев.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что в течение ночи в зоне конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность, существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не зафиксировано.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, на рассвете противник в очередной раз нарушил гуманитарное перемирие и возобновил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Наиболее интенсивные удары были нанесены по гражданским инфраструктурам городов Степанакерт и Шуши.

Подразделения НКР предприняли ответные действия для подавления огня противника.

Читайте такжеАлиев поглумился над руководством Карабаха и рассказал, что ждет армян

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах