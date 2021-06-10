"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

Джо Байден рассказал, что собирается донести до Путина / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять хозяину Кремля Владимиру Путину, что "Америка вернулась" и будет играть роль сильного лидера на международной арене.

Такое заявление глава Белого дома озвучил, выступая перед военными на американской базе в Великобритании. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне. Также он добавил, что Штаты не стремятся к конфликту с Россией, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон".

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал глава Белого дома.

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать свои главные ценности и стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Как известно, в рамках европейского турне президент США вечером 9 июня прибыл в Великобританию. Байден намерен посетить три страны, принять участие в нескольких саммитах и провести ряд встреч.

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.