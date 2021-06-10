УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

10 июня 2021, 06:42
Прослушать новость
Остановить

Штаты не стремятся к конфликту с Россией, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить урон", заявил Байден.

Джо Байден
Джо Байден рассказал, что собирается донести до Путина / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять хозяину Кремля Владимиру Путину, что "Америка вернулась" и будет играть роль сильного лидера на международной арене.

Такое заявление глава Белого дома озвучил, выступая перед военными на американской базе в Великобритании. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне. Также он добавил, что Штаты не стремятся к конфликту с Россией, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон".

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал глава Белого дома.

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать свои главные ценности и стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Как известно, в рамках европейского турне президент США вечером 9 июня прибыл в Великобританию. Байден намерен посетить три страны, принять участие в нескольких саммитах и провести ряд встреч.

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.

новости США Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалистБрошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках УкраиныВрач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Северный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна" Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью АльцгеймераНазван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесеньюКомаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью

Последние новости

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

Реклама
06:30

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

05:02

Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Видео

04:22

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

03:50

Эксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в Вашингтон

03:02

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

02:16

Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

01:54

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:51

Слишком ли опасные смартфоны для здоровья - ответ кардиологов Видео

00:19

Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Видео

00:10

Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания Видео

00:02

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

09 июня, среда
23:16

Синоптики рассказали, когда в Украине ударит +30 Видео

22:48

Кравчук экстренно обратился к России из-за тяжелобольных пленных Видео

Реклама
22:32

Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Видео

22:11

Зеленский на передовой пообедал в солдатской столовке и вручил подарки

21:48

В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище Видео

21:46

Президент РФ впервые высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

21:16

Ученые узнали, как еда в тишине влияет на выбор еды Видео

21:14

Украину ждет аномально холодная зима - климатолог Видео

21:04

Кулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"

20:47

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:31

"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО Видео

20:31

Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

20:17

В Украину приехали флагманы ASUS: один компактный, а второй с флип-камерой Видео

20:16

Пленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов мнение

20:12

Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Видео

19:54

Ученые научились определять, у каких женщин будет смертельно опасная беременность Видео

19:53

В Офисе президента сделали заявление перед встречей Байдена и Путина Видео

19:50

Кулеба оценил риски отказа Германии продавать Украине оружие

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2 Видео

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

Реклама
18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Бывшая жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять