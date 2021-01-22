Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов

Алексей Навальный / instagram/navalny

Перед антипутинской акцией протеста, которая запланирована сторонниками оппозиционера Алексея Навального по всей России на 23 января, протестные хэштеги вырвались в лидеры по кликам и просмотрам во всех соцсетях.

Всего лишь по трём "протестным" хэштегам число просмотров в русскоязычном Тик-Токе перевалило за миллиард.

Даже если один среднестатистический пользователь в среднем просмотрел 100 разных страниц, то и в этом случае число таких пользователей - порядка 10 миллионов, отмечают в сети.

У пользователей, которые и раньше интересовались политическим контентом, лента оказалась почти полностью заполнена видео с призывами выходить на митинг 23 января.

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В них обычно звучит песня группы IC3PEAK "Смерти Больше Нет", где есть строчка "На меня смотрит вся Россия, пусть всё горит" или песня рэпера Фейса "Лабиринт" со словами "Быть против власти - не значит быть против родины".

"Основная масса посетителей и пользователей ТикТока - молодежь. По сути, это показатель лояльности по отношению к путинским гангстерам в этой социальной группе. Будущего у путинского фашизма точно нет. И это не мифический госдеп с его кознями. Тут всё сами, своими ручками", - прокомментировал тенденцию известный блогер Эль Мюрид.

В то же время социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях по требованию Роскомнадзора, сообщили в ведомстве.

Сам Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево. Позднее Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Перед арестом он опубликовал сенсационное расследование о про роскошный черноморский дворец Путина, в котором нашлось даже место "комнате грязи".